عماد النحاس وبشير التابعي يشاركان في ختام دورة رمضانية بكفر الشيخ | صور

شهدت قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ختام أكبر دورة رمضانية، والتي نظمها المحاسب أحمد رجب الشافعي، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، وشارك فيها 24 فريقًا.

أكبر دورة رمضانية

وشارك في حفل ختام الدورة الرمضانية وتوزيع الجوائز كلٌ من: عماد النحاس، نجم الأهلي الأسبق، وبشير التابعي نجم الزمالك الأسبق، والعميد حسام حطب، ولفيف من القيادات الشعبية والرياضية.

وخلال حفل الختام، جرى تكريم اللاعبين المتميزين وأفضل حارس مرمى وهداف الدورة الرمضانية، واللجنة المنظمة والمشرفة على الدورة، وذلك عقب نهاية المباراة النهائية التي أقيمت بين فريقي الجرايدة والحامول.

والتقط فريق «الحامول» الفائز بالبطولة الصور التذكارية بكأس الدورة الرمضانية، وسط أجواء احتفالية وكرنفالية مبهجة، أضفت السعادة والسرور على الجميع.