بعد ترشحه للعرض فى عيد الفطر.. تأجيل فيلم ريستارت إلى مايو المقبل

قرر صناع فيلم “ريستارت” للفنان تامر حسني عرضه فى مايو المقبل بعد ان كان مرشحا للعرض فى عيد الفطر.

والفيلم الذى يقوم ببطولته تامر حسني فهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد، كل من: باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين، ويسجل الفيلم التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحاً كبيراً، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

تامر يشيد بمسلسل لام شمسية

من ناحية أخرى أشادت الفنان تامر حسني بدور الفنان أحمد السعدني بمسلسل “لام شمسية” الذي يعرض في دراما رمضان ٢٠٢٥.

ووجة تامر حسني رسالة لأحمد السعدني وصناع العمل عبر حسابة بموقع إنستجرام: “أعظم ما مثلت يا أحمد يا حبيبي، ربنا يكرمكم علي تنوير الناس، مليون مبروك”.

مسلسل لام شمسية

يناقش مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، من بينها العلاقات الزوجية غير الصحية، وأثرها السلبي على الأفراد والأسرة. كما يسلّط الضوء على قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مؤكداً أهمية التوعية بهذه القضية رغم حساسيتها، لتفادي خلق صراعات نفسية واجتماعية قد تهدد استقرار العائلات.

مسلسل لام شمسية يضم عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويتكون من 15 حلقة.