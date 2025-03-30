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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 30-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أغلي جرام ذهب وهو من عيار 24  الأكثر قيمة نحو 4994 جنيها للبيع و 5022 جنيها للشراء، وذلك في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-3-2025.

وثبت سعر الذهب في مستهل اليوم داخل محلات الصاغة المصرية، بعد أن زاد أمس بمقدار 30 جنيها جديدة على مستوى الأعيرة الذهبية.

عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3745 جنيها للبيع و3767 جنيها للشراء

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4370 جنيها للبيع 4395 جنيها للشراء.

عيار 14

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2913 جنيها للبيع و 2903 جنيها للشراء

أوقية الذهب 

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3085 دولار للبيع و 3086 دولار للشراء

الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 34.96 ألف جنيه للبيع و 35.16 ألف جنيه للشراء.

البنوك المركزية تدعم الإقبال على الذهب

وارتفع سعر الذهب بنحو 16% منذ بداية العام، مسجلاً على الأقل 15 رقماً قياسياً جديداً، مدفوعاً بعمليات شراء من البنوك المركزية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. هذه العوامل دعمت الأسعار حتى مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة هذا العام إلى مرتين فقط. ويُعد خفض الفائدة عامل دعم قوي للذهب باعتباره أصلاً لا يدرّ عوائد.

ارتفاع في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة أمس الجمعة، وذلك بعد أن تسببت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيادة المخاوف من تصاعد الحرب التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن عن طريق الاستثمار في الذهب.

وحقق الذهب مكاسب قوية خلال شهر مارس مستفيدًا من تراجع شهية المخاطرة مع قلق الأسواق من رسوم ترامب الجمركية وخطر الركود الاقتصادي الأمريكي. وساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحماس في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن.

وتعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على السيارات هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الذهب خلال الجلستين الماضيتين، حيث صرح الرئيس الأمريكي بأن رسومه الجمركية البالغة 25% ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل.

ومن المقرر أن يعلن ترامب عن رسوم جمركية متبادلة ضد عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في نفس التاريخ، ويشكل نطاق هذه الرسوم وتأثيرها المحتمل نقطة رئيسية من عدم اليقين في الأسواق.

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على قطاعات مثل أشباه الموصلات والأدوية، بالإضافة إلى سلع يتم اختيارها.

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