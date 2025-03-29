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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أخر تحديث لسعر الدولار اليوم 29-3-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي في نهاية تعاملات اليوم السبت 29-3-2025؛  منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي .

وفقا لأخر تداول لسعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع .

ونجح البنك المركزي المصري في تعطيل العمل في البنوك يوم الخميس الماضي؛ نظرا لبدء إجازة العاملين في الجهاز المصرفي بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

وعطل البنك المركزي المصري؛ العمل في الجهاز المصرفي اعتبارا من مساء أمس الخميس نظرا لبدء العمل بالقرار الخاص بإجازة عيد الفطر المقررة للبنوك.

وخلال اليومين الماضيين، صعد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشين اثنين على مستوي البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في البنك الزراعي المصري.

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه  50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، قطر الوطني الأهلي QNB، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان".

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه  50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في معظم البنوك من بينها " أبوظبي التجار، العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، البركة، العربي الإفريقي الدولي،فيصل الإسلامي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه  50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه  50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في بنوك " نكست، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".

ميثاق عمل البنوك

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات للبنوك العاملة في مصر بشأن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي كإحدى الأدوات الأساسية لضمان بيئة عمل فعالة ترتكز على الالتزام بمبادئ أخلاقية وقيم وسلوكيات موحدة وضوابط مهنية سليمة.

ووجه المركزي المصري، البنوك، بالالتزام التام بالتعليمات مع مراعاة تنظيم دورات تعريفية لجميع الموظفين عن قواعد ميثاق سلوك العمل المصرفي لضمان تطبيقه والتأكد من الالتزام به.

وشدد المركزي على ضرورة وضع البنوك ميثاق سلوك العمل المصرفي، حيث تشمل تعليماته الحد الأدنى من المعايير الأساسية التي يشترط تضمينها بالميثاق بهدف إرساء المعايير السلوكية والأخلاقية والمهنية السليمة والقيم والمبادئ التي يتعين على موظفي البنوك وكذا المسئولين الرئيسيين الالتزام بها.

وأضاف أنه يتعين على البنوك وضع ميثاق سلوك العمل المصرفي ويتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك، كما يجب التأكد من اطلاع كافة الموظفين وكذا المسئولين الرئيسيين عليه والتوقيع على تعهد بالالتزام بما جاء به، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة لضمان الالتزام بتطبيق قواعد هذا الميثاق.

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