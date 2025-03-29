وزير الدفاع السوري: سنعيد لسوريا جيشا يتباهى السوريون بالانتساب إليه

أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن سوريا تقف على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتطوير على صعيد الجيش السوري، مؤكداً التزامه الكامل بحماية البلاد وأمنها واستقرارها في ظل التحديات الراهنة.

وأشار أبو قصرة إلى أن القيادة العسكرية ستعمل على إعادة بناء الجيش السوري ليكون على مستوى التحديات المستقبلية، قائلاً: "سنعيد لسوريا جيشها الذي تستحقه، جيشاً يتباهى به السوريون بكل فخر واعتزاز."

وأضاف أن الجيش سيبقى رمزاً للوطنية، وأن من أولويات الوزارة أن يتم تعزيز قدراته وإعادة تأهيله ليكون جيشاً عصريًا ومحترفًا، بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري في المستقبل.

وتابع وزير الدفاع السوري قائلاً: “إننا سنمضي قدماً في بناء مستقبل أكثر أمناً، من خلال التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء سوريا.”

وأضاف: "سنواصل جهودنا لبناء جيش احترافي يمتلك الخبرات العالية ويعتمد على عقيدة وطنية راسخة، حيث سيشكل هذا الجيش خط الدفاع الأول عن أمن سوريا واستقرارها."