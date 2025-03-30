قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار صارم من «أبو ريدة» بعد ظهور حسام حسن في برنامج مقالب.. والعميد يخرج عن صمته
الصين تحذر الفلبين من تصعيد التوترات في البحر الجنوبي
الفرعون الصغير يتألق عالميًا.. «مرموش» يكشف أسرار نجاحه في فيلم وثائقي جديد |تفاصيل
دوري الأبطال يشتعل.. الجيش الملكي المغربي يصل القاهرة لملاقاة بيراميدز
شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
مأساة في النيل.. مصرع شاب وطفل في تصادم مروع بين معدية ولنش ببني سويف
كارثة في ميانمار.. زلزال بقوة 7.7 ريختر يودي بحياة المئات
شيكابالا خارج حسابات الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية.. لهذا السبب
ملحمة كروية في الدوري الإنجليزي.. نوتنجهام فورست يتخطى برايتون ويصل لنصف النهائي
معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر
عائلة شوشة.. أساتذة فن النقش على النحاس في شارع المعز
موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة وجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تحذر الفلبين من تصعيد التوترات في البحر الجنوبي

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

حذّرت القيادة العسكرية الصينية، اليوم، الفلبين من إثارة الحوادث والانخراط في أعمال استفزازية في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن السعي للحصول على دعم خارجي لن يحقق أي نتائج.

وأوضح تيان جيون لي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن الجيش الصيني أجرى دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة الماضي، في إطار جهوده لحماية السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات تأتي في ظل مساعي الفلبين لتجنيد دول من خارج المنطقة للمشاركة فيما يسمى بـ"دوريات مشتركة"، والتي تهدف إلى الترويج لمزاعمها غير القانونية، وفقًا لما نقلته وكالة "شينخوا".

تصعيد الفلبين 

اتهم تيان جيون لي التحركات الفلبينية بأنها تؤجج حالة عدم الاستقرار وتقوض السلام الإقليمي، مشددًا على أن بكين لن تتسامح مع أي تصرفات من شأنها تصعيد التوترات.

وأكد أن قوات قيادة المسرح الجنوبي ستبقى في حالة تأهب قصوى، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن القومي الصيني، مع الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الدولتان على مناطق استراتيجية غنية بالموارد، وسط تدخلات دولية متزايدة في هذا النزاع.
 

الصين بكين بحر الصين الجنوبي البحر الجنوبي الفلبين الصين والفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

رؤيه هلال عيد الفطر 2025

البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

دار الإفتاء أول أيام عيد الفطر

رسميا.. دار الإفتاء تعلن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

البنك المركزي

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

دار الإفتاء

بعد الجدل المثار.. بيان جديد من دار الإفتاء بشأن موعد عيد الفطر 2025

رئيس الوزراء

رسميا.. إجازة عيد الفطر ممتدة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025

رؤية هلال عيد الفطر

سحب وملوثات تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

بلبن في السعودية

السعودية .. إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" واختفائها من التطبيقات الإلكترونية

ترشيحاتنا

منتخب الناشئين

منتخب مصر تحت 17 عامًا.. تحضيرات مكثفة ورؤية تكتيكية لمواجهة جنوب إفريقيا في كأس الأمم

طائرة الزمالك

الزمالك يُعلن قائمة فريق السيدات في بطولة أفريقيا للطائرة

مبابي

شكرًا على النصيحة .. «مبابي» يُوجّه رسالة لمدرب حراس ريال مدريد

بالصور

فيلم «سيكو سيكو» يشعل السجادة الحمراء.. حضور فني لافت واحتفال ضخم | شاهد

عصام عمر
عصام عمر
عصام عمر

جمال شعبان: الإفراط في تناول كعك العيد يصيبك بأمراض خطيرة

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

شكشوكة الفول بالسجق وطعمية بالبيض.. سحور آخر يوم رمضان

سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان
سحور اخر يوم رمضان

أبرزهم خالد الصاوي.. وصول عدد من الفنانين للعرض الخاص لفيلم سيكو سيكو

خالد الصاوي
خالد الصاوي
خالد الصاوي

فيديو

محمد رمضان

الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

هالة صدقي

هالة صدقي: عمليات التجميل بطلت نجمات كبار التمثيل وهذه رسالة خاصة لـ يسرا

نشوى مصطفى

نزلت القبر مكانه.. نشوى مصطفى تكشف عن تصرف غريب لها يوم وفاة زوجها

زياد ظاظا

عودة للمهرجانات.. زياد ظاظا يطرح أنا عايش وسط مدمنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد