الصين تحذر الفلبين من تصعيد التوترات في البحر الجنوبي

حذّرت القيادة العسكرية الصينية، اليوم، الفلبين من إثارة الحوادث والانخراط في أعمال استفزازية في بحر الصين الجنوبي، مؤكدة أن السعي للحصول على دعم خارجي لن يحقق أي نتائج.

وأوضح تيان جيون لي، المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني، أن الجيش الصيني أجرى دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي يوم الجمعة الماضي، في إطار جهوده لحماية السيادة الوطنية والأمن الإقليمي.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات تأتي في ظل مساعي الفلبين لتجنيد دول من خارج المنطقة للمشاركة فيما يسمى بـ"دوريات مشتركة"، والتي تهدف إلى الترويج لمزاعمها غير القانونية، وفقًا لما نقلته وكالة "شينخوا".

تصعيد الفلبين

اتهم تيان جيون لي التحركات الفلبينية بأنها تؤجج حالة عدم الاستقرار وتقوض السلام الإقليمي، مشددًا على أن بكين لن تتسامح مع أي تصرفات من شأنها تصعيد التوترات.

وأكد أن قوات قيادة المسرح الجنوبي ستبقى في حالة تأهب قصوى، وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن القومي الصيني، مع الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع الدولتان على مناطق استراتيجية غنية بالموارد، وسط تدخلات دولية متزايدة في هذا النزاع.

