السكة الحديد تعلن عن تشغيل قطارات إضافية بدءًا من الثلاثاء

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الفطر المبارك؛ تيسيراً على جمهور الركاب وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية.

يوم الثلاثاء الموافق 1 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / طنطا ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 09:55 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / الاسكندرية ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( القاهرة / بنها / الزقازيق / المنصورة ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:40 طبقاً للجدول المرفق.

يوم الأربعاء الموافق 2 / 4 / 2025:

- تشغيل قطار مخصوص مكيف (أسيوط / القاهرة) حيث يقوم من أسيوط الساعة 05:40 ويصل القاهرة الساعة 10:05 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:10 ويصل القاهرة الساعة 08:35 طبقاً للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص مكيف ( أسيوط / القاهرة ) حيث يقوم من أسيوط الساعة 06:00 ويصل القاهرة الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقاً للجدول المرفق.

ويترتب على ما سبق اختصار قطار رقم 1942 مكيف ( القاهرة / أسوان ) من محطة القاهرة يوم 27 / 3 / 2025 فقط بمحطة أسيوط ، وإلغاء قطار رقم 1943 مكيف أسوان / القاهرة يوم 28 / 3 / 2025 فقط.

وتتقدم الهيئة بتوجيه التهنئة القلبية للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.