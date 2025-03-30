الحلقة 29 من مسلسل «وتقابل حبيب»: انكشاف زواج فارس من ليل

تشهد الحلقة 29 من مسلسل “وتقابل حبيب” تطورات مهمة في الأحداث، حيث تحاول إجلال (أنوشكا) إقناع ابنها فارس (كريم فهمي) بالعودة إلى العمل في الشركة، بعد الأزمة المالية التي مر بها.

إجلال تعرض على فارس فرصة لاستعادة قوته المالية

تخبر إجلال ابنها بأنها قلقة على وضعه المالي هو ووالده، مما يثير اندهاشه، خاصةً أنه يراها هي ووالده السبب في إفلاسه. تحاول طمأنته بعرض مغرٍ:

• تعرض عليه صفقات شرق آسيا باسمه.

• تؤكد أن يوسف وافق على القرار لأن عبد العزيز (صلاح عبد الله) هو من قرره.

• فارس يشترط عدة شروط لقبول العرض، وإجلال توافق عليها دون تردد، دون أن تدرك أنها تساعد في توريطه في مشكلة كبيرة ضمن مخطط رقية ويوسف.

مواجهة حاسمة بين فارس وفرح

في تطور آخر، يقابل فارس فرح (بسنت شوقي) ويعاتبها بشدة بعد أن رآها ترقص في حالة سكر في مطعم كاريمان (إنجي كيوان).

• يعبر لها عن انزعاجه مما رأى، لكنها تصدمه بردّها بأنها حرة في تصرفاتها وأنه المسؤول عما وصلت إليه.

• تعترف فرح بأنها أحبته منذ سنوات لكنها كتمت مشاعرها لأنه كان متزوجًا.

• تخبره بأنها اعتقدت أنه يبادلها المشاعر لأنه حارب الجميع من أجلها وترك الشركة بسببها.

• يؤكد فارس أن مشاعره نحوها لم تتعدَّ الأخوة، مما يدفعها للاعتذار عن تصرفاتها نحوه.

مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”



‏ • DMC: الساعة 8:30 مساءً، الإعادة الأولى 2:45 صباحًا، الإعادة الثانية 1:30 ظهرًا.

‏ • DMC دراما: الساعة 6 مساءً، الإعادة الأولى 4:30 صباحًا، الإعادة الثانية 9:30 صباحًا.

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