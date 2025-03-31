محادثات أمريكية روسية حول المعادن الأرضية النادرة

بدأت الولايات المتحدة وروسيا محادثات حول مشروعات مشتركة تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة في موسكو، إلى جانب مجالات اقتصادية أخرى، في خطوة تشير إلى إمكانية التعاون بين البلدين رغم التوترات السياسية المستمرة.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن الجانبين شرعا في مناقشات بشأن هذه الموارد الاستراتيجية، التي تعد روسيا أحد أكبر منتجيها عالميًا.

ويأتي ذلك بعد أن عيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في فبراير الماضي، دميترييف مبعوثًا خاصًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، ما يعكس أهمية هذه المحادثات ضمن الاستراتيجية الاقتصادية الروسية.

روسيا تعرض التعاون

تمتلك روسيا كميات كبيرة من رواسب المعادن الأرضية النادرة، وأبدت استعدادها لإبرام اتفاقيات لتطوير مشروعات جديدة في هذا المجال، بحسب تصريحات سابقة للكرملين. وكان بوتين قد عرض على الولايات المتحدة فرصة للتنقيب المشترك عن هذه المعادن داخل الأراضي الروسية، إضافة إلى تزويد السوق الأمريكية بالألمنيوم في إطار اتفاق اقتصادي مستقبلي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن "الأمريكيين بحاجة إلى المعادن الأرضية النادرة، ولدينا الكثير منها"، مشيرًا إلى أن موسكو ترى فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع واشنطن في هذا القطاع الحيوي.

يأتي هذا الطرح الروسي بعد رفض موسكو لمطالب كييف والولايات المتحدة بإنشاء صندوق بقيمة 500 مليار دولار كجزء من اتفاق يمنح واشنطن حصة من عائدات المعادن في أوكرانيا.