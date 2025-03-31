موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2025

موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية .. يترقب المسلمون في مدينة الإسكندرية، كما في سائر مدن مصر، حلول عيد الفطر المبارك بعد شهر من الصيام والعبادة.

موعد صلاة عيد الفطر

اقترب موعد أداء صلاة عيد الفطر ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامة صلاة العيد وهل هى موحدة التؤقيت فى جميع المدن المصرية.

بعد انتهاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، يستعد الشعب المصري لاستقبال عيد الفطر بعد ساعات قليلة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" موعد إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظات جمهورية مصر العربية.

صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر لهذا العام، وعن موعد صلاة عيد الفطر في الإسكندرية.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية

وأوضح أن صلاة عيد الفطر في الإسكندرية ستقام في تمام الساعة 6:15 صباحًا، وذلك في مختلف المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد في المدينة، حيث سيتم تنظيم صلاة العيد في عدة أماكن لاستيعاب أعداد المصلين الكبير في هذه المناسبة السعيدة.

صلاة عيد الفطر في الإسكندرية

ستتخذ السلطات المحلية في الإسكندرية كافة التدابير اللازمة لتسهيل وصول المصلين إلى أماكن الصلاة، مع الحفاظ على النظام والترتيب لتجنب أي ازدحام، إضافة إلى توفير فرق من الأمن والشرطة لتنظيم حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

الإسكندرية تودع رمضان وتستقبل عيد الفطر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة الدكتور محمد عبد الرازق عن خطة متكاملة لاستقبال عيد الفطر، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتكثيف الرقابة والمرور على شواطئ المدينة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمصطافين.

أكد عبد الرازق، خلال تصريح له، أن مفتشي الإدارة سينتشرون على جميع شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي بالإضافة إلى متابعة الكافتيريات والمحال العامة الخاضعة لرقابة الإدارة لضمان الالتزام بعدم إقامة أي حفلات دون الحصول على التصاريح اللازمة وتحقيق أقصى درجات الانضباط وفق توجيهات المحافظ.

وقت صلاة عيد الفطر

يختلف وقت صلاة عيد الفطر حسب اختلاف توقيت شروق الشمس في كل محافظة، وقد حدد معهد البحوث الفلكية المواعيد بناءً على الحسابات الفلكية الدقيقة.

وقال الدكتور طه رابح رئيس معهد البحوث الفلكية، أن مواعيد صلاة عيد الفطر 2025 في مختلف المحافظات كالتالي:

القاهرة: 6:11 صباحا

الجيزة: 6:11 صباحا

الإسكندرية: 6:15 صباحا

سانت كاترين ‫ 6:00 صباحا

طابا 5:56 صباحا

نويبع: 5:57 صباحا

حلايب: 5:52 صباحا

شلاتين: 5:56 صباحا

الطور: 6:02 صباحا

شبين الكوم: 6:11 صباحا

دمنهور: 6:13 صباحا

بنها: 6:11 صباحا

كفر الشيخ: 6:11 صباحا

المنيا: 6:13 صباحا

أبوسمبل: 6:12 صباحا

الغردقة: 6:02 صباحا

الخارجة: 6:16 صباحا

السلوم: 6:34 صباحا

بورسعيد: 6:06 صباحا

السويس: 6:05 صباحا

العريش: 6:00 صباحا

شرم الشيخ: 5:59 صباحا

طنطا: 6:11 صباحا

المنصورة: 6:10 صباحا

الزقازيق: 6:09 صباحا

الفيوم: 6:12 صباحا

بني سويف: 6:12 صباحا

أسيوط: 6:12 صباحا

سوهاج: 6:10 صباحا

قنا: 6:06 صباحا

أسوان: 6:06 صباحا

مرسى مطروح: 6:26 صباحا

الإسماعيلية: 6:06 صباحا

دمياط: 6:08 صباحا

صلاة عيد الفطر

تعتبر صلاة عيد الفطر واحدة من أبرز شعائر عيد الفطر، حيث يحرص المسلمون على أدائها في وقتها المحدد، ويستغلونها أيضًا كفرصة للاحتشاد مع العائلة والأصدقاء، وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.



