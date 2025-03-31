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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد سليم ونيكول سابا في كواليس تصوير الحلقة الأخيرة من وتقابل حبيب.. صور

الفنان خالد سليم و الفنانة نيكول سابا
الفنان خالد سليم و الفنانة نيكول سابا
أوركيد سامي

شارك الفنان خالد سليم  الجمهور صور من كواليس مسلسل الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب الذي تم عرضه في مارثون دراما رمضان 2025 وحقق نجاحا كبيرا. 

وكتب خالد سليم عبر صفحتة الرسمية على موقع فيسبوك: “نهاية يوسف أبو العزم ورقية العسكري، رصاصـة واحدة كانت كفاية تنهي كل حاجة.. يوسف قتــلها علشان يخلص من شرها، وبعدين خلص على نفسه علشان يهرب من ذنبه وذنب إذيته لكل اللي حواليه حتى أقرب الناس له”.


كما علقت نيكول سابا: "ومن الحب ما قتل كده انتهى مصير رقية العسكري.. الست الجبروت الي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت "عجبتني" لدرجة خلتني اعيشها واجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني اكرّه الناس فيا..وده كان سيف دو حدّين..واعترف انها مغامرة جريئة.. اني اوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة".

وأضافت: يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم واشوفكم دايماً باعمال تنال اعجابكم واعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا بحبكم.


مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد ، منة عرفة ، بتول حداد ، أنجي كيوان.

خالد سليم اخبار الفن نجوم الفن نيكول سابا مسلسل ونقابل حبيب

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