إخماد نيران حريق هائل بمخزن بلاستيك إثر ماس كهربائي بقطور في أول أيام عيد الفطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل ، في مخزن للبلاستيك بدفي نطاق مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية إثر ماس كهربائي فيما نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى محيط محل البلاغ.

حريق هائل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اندلاع حريق مخزن بلاستيك بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافىء لإخماد النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

تفاصيل الحريق



وأفاد شهود عيان أن سبب اندلاع حريق مخزن بلاستيك جاء نتيجة ماس كهربائي مفاجىء وتم اخماده دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.