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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الجزار: غرفة الأزمات والطوارئ بصحة القاهرة ورفع درجة الاستعداد القصوى

صحة القاهرة
صحة القاهرة
عبدالصمد ماهر

تابع الدكتور حموده الجزار ؛ رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ إنتظام العمل بجميع المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الأساسية تنفيذا لخطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك على مدار الساعة للتأكد من جاهزية الفرق والمنشآت الطبية لأى حدث مفاجئ ؛ ورفع درجة الإستعداد القصوى لجميع الأطقم الطبية بجميع الوحدات

أضاف ( الجزار ) أن خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك ترتكز على ثلاثة محاور أساسية : المحور الأول ( الإجراءات العلاجية ) تتضمن تواجد كافة الفرق الإشرافية والطبية على رأس العمل ؛ والمرور والمتابعة بصفة دورية ؛ مع تشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بكل مستشفى ومنطقة طبية والتنسيق بينهما ؛ وزيادة عدد أفراد الأطقم الطبية والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته ؛ وجاهزية فرق الإنتشار السريع .

بينما يأتي المحور الثاني ضمن ( الإجراءات الوقائية ) والتي تشمل : تشغيل جميع مراكز ووحدات الرعاية الأساسية بكامل قوتها وتواجد وتعزيز الأطقم الطبية بها ؛ توفير الأمصال والطعوم بجميع الوحدات ؛ إنتظام العمل بمنافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة ؛ إنتظام العمل بالمراكز التي تقدم خدمات فحص المقبلين على الزواج ؛ والإبلاغ الفوري وتتبع حالات الأمراض المعدية ؛ وتكثيف الحملات المرورية على أماكن تخزين وبيع السلع الغذائية.

المحور الثالث والأخير

بينما يأتي المحور الثالث والأخير ضمن ( الإجراءات التوعوية) حيث تنتشر فرق التثقيف الصحي وفرق المبادرات الرئاسية المجانية أمام المساجد والأندية الرياضية والمتنزهات عقب صلاة العيد لتباشر مهامها في رفع الوعي المجتمعي للمواطنين للحد من حدوث الأمراض والإصابات المختلفة ومنع إنتشار العدوى ؛ ولتوفير خدمات المبادرات الرئاسية المجانية والكشف المبكر عن الأمراض لكافة المواطنين.

وفي سياق متصل ؛ أوضح ( الجزار ) أن التنسيق بين الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمديرية والغرف الفرعية بالمستشفيات والمناطق الطبية قائما وعلى مدار الساعة ؛ مضيفا أن القطاع الصحي جاهز ومستعد لرصد وتتبع الوضع من الفرق الإشرافية المتواجدة في مواقعها ؛ والتعامل مع أى أحداث مفاجئة إذا لزم الأمر.

في نهاية حديثه ؛ توجه سيادته بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإشرافية ؛ كما توجه بالشكر للجهات المختصة حيث أن دور القطاع الصحي يأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة الخدمات الطبية بصفة آمنة لكافة المواطنين

الوحدات الصحية خطة التأمين الطبي لإحتفالات عيد الفطر المبارك غرفة الأزمات الإستعداد القصوى

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