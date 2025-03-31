عمرو محمود ياسين يحسم الجدل حول حقيقة تغيير نهاية وتقابل حبيب

نشر الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه حقيقة تغيير نهاية مسلسل وتقابل حبيب.

وقال عمرو محمود ياسين، في تعليقه:

طب علشان بس نحسم الامور قسما بالله قسما بالله قسما بالله أن أنا ما غيرتش نهاية مسلسل وتقابل حبيب ومن أول لحظة والسطر الأساسي لهذه القصة أن ليل وفارس يتجوزوا في النهاية لا أنا رضخت لضغط جماهيري ولا أنا غيرت حاجة في النقطة دي عشان بس إيه عمال أشوف كلام يقول لك أن إحنا غيرنا لا يا باشا ما غيرناش وأنا الحمد لله عمري ما بعمل إلا اللي أنا مقتنع بيه.

وقد شهدت الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل “وتقابل حبيب” مواجهة قوية بين منصور (حمدي هيكل) وعبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله)، حيث فاجأ منصور الأخير بإغلاق باب الغرفة عليه، ممسكًا به من ملابسه، مطالبًا إياه بتزويج ابنه حازم (محمود ياسين جونيور) من ابنته شهد، بعد أن استغلها وخدعها بالحب.

وفي تصعيد غير متوقع، كشف منصور سرًا من الماضي، حيث ذكّر عبد العزيز بعلاقته السابقة بالخادمة التي حملت منه، وكيف قرر حينها التخلص منها بعد إنجابها لابنتهما، التي قام منصور بتربيتها وأطلق عليها اسم “نعمة”، لتعمل لاحقًا كخادمة في نفس الفيلا دون أن يعرف أحد حقيقتها. وعلى الرغم من تلك الاعترافات الصادمة، بدا عبد العزيز غير مبالٍ، واعدًا منصور بحل أزمة حازم وشهد دون أي اهتمام بمصير ابنته السرية.

مسلسل «وتقابل حبيب» من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.