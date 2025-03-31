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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتبة مسلسل قلبي ومفتاحه: نجحنا في إيصال الرسالة

مها الوزير
مها الوزير
محمد حليم قنديل

قالت الكاتبة مها الوزير أن الرسالة التي حرص فريق العمل إيصالها من مسلسل " قلبي ومفتاحه " منذ بداية أن عكف عليه هي تقديم مسلسل موجود في بيوت المصريين  الحقيقية.


تابعت في لقاء  عبر  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة ON : "  كنا حريصين  أن يشعر المشاهد  أنها قصة في البيوت المصرية وأنها في مصر بالفعل  وماينفعش تبقى في حتة تانية ".


ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي : بالفعل  رغم أن التيمة الاساسية عادية وهي فكرة المحلل التي تناولتها أعمال كثيرة علقت الوزير :  الفكرة في مثلث الحب عموماً إمرأة بين رجلين أو العكس رجل بين إمرأتين هي " تيمة " ستظل  موجودة ولكن الفكرة الرئيسية للعمل كيف تقديم ذلك بشكل يكون حقيقي وصادق ".


واصلت : "  حرصنا على تقديمها بشكل مختلف  يضفي السعادة والبهجة على القلوب وهي أكثر شيء اسعدنا في  ردود افعال الجمهور ".


مردفة : " الرسالة وصلت وأسعدت الناس  وكان فيه تعليقات بعد العمل  والناس قالت  رجعنا للحب الي نسيناه    "
لافتة إلى أنها أثناء فترة إعداد العمل وبمراجعة الافلام القديمة  لاختيار الحلقات  وجدت أن الفن كان في حتة وبقى في حتة تانية  خاصة أن المصريين  عرفوا الحب من السينما زمان ".


واوضحت أن شخصيات  الثلاثة الرئيسية مثل محمد عزت والذي كان ينتمي  لطبقة دخلها مرتفع ويحصل على دخله بالدولار وكان لديه شركة ثم تراجعت حالته وتراجع الطبقة الخاصة  به وفي ذات الوقت صعود كبير لشخصية أسعد بقوة وشراسة ".


لفتت إلى فكرة التغيرات في الشخصيات وكيف ان يكون شخص صاحب مباديء وتربية متميزة يتصرف  تصرفات غير منطقية.

قلبي ومفتاحه مها الوزير كلمة أخيرة لميس الحديدي ON

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