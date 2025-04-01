الدفاع المدني بغزة: نحن على وشك الدخول في مجاعة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، إننا على وشك الدخول في مجاعة مماثلة لما عشناه في مارس العام الماضي.

وأضاف أن القطاع يعاني نقصا حادا في كل أنواع الغذاء، متابعا: سكان القطاع يعيشون ظروفا قاسية جدا.

وفي سياق آخر: كشفت صحيفة ذا إندبندنت البريطانية عن اتهام أطباء فلسطينيين في غزة قوات الاحتلال باستخدام التعذيب والتنكيل بهم، بالصدمات الكهربائية وتحويلهم إلى دروع بشرية بعد اعتقالهم من دون محاكمة.

وتحدث الدكتور خالد الصر، جراح في مستشفى النصر بخان يونس، عن تعرضه للضرب المبرح بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية المستشفى مرتين واعتقلت العديد من العاملين الطبيين أثناء علاجهم للجرحى.