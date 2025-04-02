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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 بالسعودية

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025
بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

كشفت شركة بورشه عن طرازها الجديد بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025، وتنتمي 911 جي تي 3 لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتم إطلاقها لأول مرة عام 1999، وظهرت GT3  باعتبارها سيارة عالية الأداء مستوحاة من سيارات السباق بورشه 911.

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

- مواصفات بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

تمتلك سيارة بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 العديد من المميزات من ضمنها، إطارات محاطة بالمصابيح الأمامية الدائرية بنفس لون هيكل السيارة، وتم تعديل تصميم الصداد الأمامي مع فتحات تهوية أكبر لتحسين التبريد، وبها قطع من ألياف الكربون، وبها جناح خلفي قابل للتعديل أوتوماتيك يضمن قوة ضغط محسنة للحفاظ على الثبات عند السرعات العالية، وتم تزويد السيارة بفتحة طولية أعلى المصابيح الخلفية المتصلة للمساعدة في تصريف الهواء الساخن، وبها فتحات عادم مزدوجة في منتصف المشتت الهوائي الخلفي.

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

بالاضافة إلى أن سيارة بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 بها أيضا، حزمة WEISSACH، وتم إعادة تصميم الجنوط لتصبح أخف في الوزن، وبها فرامل سيراميكية كربونية عالية الأداء، وبها شاشة رقمية محدثة للعدادات توفر رؤية أوضح وتجربة قيادة أكثر تركيزًا، وبها مقعد رياضي خفيف الوزن مع مسند رأس قابل للإزالة، وبها قفص داخلي مصنوع من ألياف الكربون خفيفة الوزن.

- محرك بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

تحصل سيارة بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 علي قوتها من محرك 4000 سي سي، وتنتج قوة 510 حصان، وعزم دوران 510 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلى 311 كم/ساعة .

- سعر بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

تباع سيارة بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 840 ألف ريال سعودي.

السيارات الكوبيه مواصفات بورشه 911 جي تي 3 بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 بورشه 911 جي تي 3 بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025

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