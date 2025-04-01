سلوى عثمان: ذهبت لشيخ بسبب السحر.. وأؤمن بالحسد

حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع صدي البلد ندوة تم تكريمها عن مسلسلها الرمضاني سيد الناس .

وكشفت الفنانة سلوي عثمان عن انها دهبت في احدي المرات الي احدي الشيوخ عن ترشيح صديقه لها ، بعدما شكت انها قد تعرضت الي السحر ، حيث كان تتعرض الي أزمات خلال تلك الفترة في العمل ، مؤكدًا انه كان شخص حافظ لكتاب الله ، وقد قام بقراءه بعض الايات القرأنية ، وكشف لها انها لم تتعرض للسحر .

وتابعت سلوي عثمان : انها تؤمن بالحدث ان صديقه لها في احدي المرات كانت تزورها وشاهدت سيناريو مسلسل وعلقت عليه ، لتكشف بعد ذلك ان تم استبعادها .

أبطال مسلسل سيد الناس:

وخاضت سلوي عثمان الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق ، بالإضافة الي منصة شاهد الالكترونية .