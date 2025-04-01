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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إعلان التشكيل.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الأهلي

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
ميرنا محمود

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي  سؤالا لجماهير الاهلي بشأن التشكيل قبل مواجهة الهلال السوداني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي:اختيارات مارسيل كولر لتشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني..رأيك في التشكيل؟.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مواجهة الهلال السوداني التي ستقام بعد قليل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتمد السويسري مارسيل كولر على القوة الضاربة في صفوفه حيث دفع بالثنائي الهجومي وسام أبو علي وجينيك جارديشار.

وضم التشكيل كلا من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيي عطية الله وإمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق وجينيك جارديشار وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي.

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