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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاهد.. تعطل الحركة أعلى كوبري الشون بالمحلة بسبب حادث تصادم

حادث تصادم سيارات بالغربية
حادث تصادم سيارات بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت منطقة الشون بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل تعطل في حركة النقل والمواصلات بشكل كبير أعلي كوبري الفريق رضا حافظ إثر حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تعطل حركة النقل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بنطاق دائرة القسم .

جهود أمنية 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع بقايا حادث التصادم وإعادة التسيير الطريق حفاظا على ارواح المواطنين.
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حادث سير تعطل حركة النقل مواصلات المحلة كوبري الفريق رضا حافظ

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