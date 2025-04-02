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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل إحالة 4 عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة القيام بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار بالمطرية.

تفاصيل الواقعة..


 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بشقة سكنية بالطابق الارضي.


 وعثر بداخل الشقة على حفرة "قُطرها 3 امتار متر وعمق 8 أمتار"، وضبط بحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام أدوات الحفر المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة تشكيل عصابي محكمة الجنايات التنقيب غير المشروع عن الآثار

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