الزمالك وستيلينبوش .. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لمواجهة نظيره ستيلينبوش الجنوب إفريقي، على ملعب كيب تاون اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك وستيلينبوش في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.