فيلم «سيكو سيكو» ثاني أعلى إيراد يومى بعد «ولاد رزق 3»

تصدر فيلم “سيكو سيكو”، بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى، إيرادات شباك التذاكر فى موسم عيد الفطر.

وحقق الفيلم إيرادات أمس، الثلاثاء، ثانى أيام عيد الفطر، بلغت 13 مليوناً و539 ألفاً و493 جنيهاً، ليسجل ثانى أعلى إيراد يومي بعد فيلم “ولاد رزق 3”، الذى حقق 23 مليوناً ونصف وقت عرضه.

واستطاع فيلم “سيكو سيكو” حجز المركز الأول في إيرادات موسم عيد الفطر، حيث وصل إجمالي إيرادات الفيلم خلال الوقفة وأول يومين من عيد الفطر لـ 24 مليونا و91 ألفاً و596 جنيها.

قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square للمنتج السينمائي أحمد بدوى.