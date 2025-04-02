قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تدعو سكان غزة المحاصرين إلى إزالة حماس
الصحة: تقديم خدمات طبية وتوعوية لـ1.1 مليون مواطن خلال عيد الفطر
هدف جوي يثير الرعب بإسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في كيسوفيم بغلاف غزة
«فأما اليتيم فلا تقهر» موضوع خطبة الجمعة القادمة
الاحتلال يستهدف 228 مركز نزوح وإيواء في غزة
175 ألف زائر في عيد الفطر.. المتاحف المصرية تشهد إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب
هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور
أحدث طرق اختراق واتساب لن تخطر على بالك.. احمِ نفسك بهذه الخطوات
أول تعليق من العامل المصاب في حادث سيرك طنطا: الأسد هاجمني بسبب الجوع وعاوز حقي
1100 شهيد و3000 مصاب منذ استئناف الاحتلال العمليات العسكرية بغزة
ضياء رشوان يعنى الكاتب الكبير طه عبدالعليم
بعد عزوف الجماهير..اليونايتد يخفض أسعار تذاكر مباراة مانشستر سيتي للنصف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات أمريكية تستهدف قرية الصنيف اليمنية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي  بأن القوات الأمريكية نفذت غارات استهدفت قرية الصنيف بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة اليمنية.

وتتصاعد التوترات في اليمن بشكل متسارع مع إعلان جماعة الحوثي، عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وبحسب ما  أعلنه يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، فإن الدفاعات الجوية الحوثية تمكنت من استهداف الطائرة من طراز "MQ-9" بصاروخ باليستي محلي الصنع، مؤكدًا أن هذه الطائرة هي السادسة عشرة التي تنجح قواتهم في إسقاطها منذ بدء ما يسمونه بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، التي يربطونها بدعمهم العسكري لغزة.

هذا التطور يأتي في ظل تصعيد حاد بين الحوثيين والولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما بعد إعلان الجماعة المتحالفة مع إيران عن استئناف حظر الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، في خطوة تهدف إلى الضغط على إسرائيل وإسناد الفلسطينيين في غزة.

الحوثيون، الذين صعّدوا من استهداف السفن التجارية والعسكرية المرتبطة بإسرائيل منذ أشهر، باتوا أكثر وضوحًا في نواياهم، إذ شدد سريع على أن العمليات ضد القطع الحربية "المعادية" ستستمر خلال الأيام المقبلة، وأنهم لن يترددوا في اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية.

وفي ظل هذا الصراع المحتدم، لا تقتصر التداعيات على الجبهة العسكرية فقط، بل تمتد إلى المشهد الإنساني المأساوي في اليمن. فوفقًا لتصريحات أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد أسفرت الغارات الأمريكية المستمرة منذ منتصف مارس الجاري عن سقوط 57 قتيلًا و132 جريحًا، بينهم نساء وأطفال، مما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية في البلاد.

ويعكس التصعيد مرحلة جديدة من الصراع في المنطقة، حيث يواجه اليمن ضغوطًا متزايدة في ظل استمرار الغارات الأمريكية والهجمات الحوثية على السفن، ما يجعل البحر الأحمر نقطة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة.

اليمن غارة أمريكية ميليشيا الحوثي مدينة الحديدة قرية الصنف البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العامل المصاب يخضع لعملية جراحية عقب واقعة السيرك

حقيقة "أكل الأسد لذراعه".. ننشر الصورة الاولي لعامل السيرك المصاب بمستشفي طنطا

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

مشاجرة

بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق

قمة الفوضى والعبث إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

قمة الفوضى إنك حارس مرمى.. نجم الأهلي السابق يفتح النار على شريف إكرامي

مسلسل فهد البطل

المنافسة تشتعل و«فهد البطل» في القمة.. قائمة بأكثر 10 مسلسلات متابعة في رمضان

أسعار الدواجن

في ثالث أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة 2025 |التعليم تعفي هؤلاء الطلاب من امتحان اللغة الأجنبية الثانية

شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

رقم 1 ده مش أنت..شقيق ياسمين عبدالعزيز يدعمها في صراع المشاهدات برسالة قوية

ترشيحاتنا

ارشيفي

غارات أمريكية تستهدف قرية الصنيف اليمنية

حماس

حماس تعلق على مجـ.زرة الاحتلال في عيادة الأونروا

شهداء غزة

شهداء ودماء منذ الفجر مع توسع الاحتلال العملية العسكرية في غزة

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

فيديو

واقعة سيرك طنطا

هجــ.وم الأسود في سرك طنطا .. أكلوا يد عامل وحالة من الرعــ.ب بين الجمهور

زوج من نسرين طافش

بعد إخفائها له.. رجل أعمال مصري يتزوج من نسرين طافش.. تعرف عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

المزيد