الحوثيون: أسقطنا طائرة استطلاع أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحوثتيون، أعلنت أسقطنا طائرة استطلاع أمريكية من نوع MQ-9 أثناء قيامها بمهام عدائية بالحديدة.

وفي سياق آخر ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات جوية دمرت مركزًا للدفاع المدني - الهيئة الصحية الإسلامية في الناقورة جنوبي البلاد، ملحقة أضرارًا بسيارتي إسعاف وإطفاء.

وفي وقت سابق؛ أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من 2000 خرق لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي 1701.

ووجه رئيس مجلس النواب اللبناني، دعوة عاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإجبار الاحتلال على وقف اعتداءاته على لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفخاي أدرعي، عن إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل، حيث تم اعتراض إحدى القذائف بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية.





