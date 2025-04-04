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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه فورا.. علامات انخفاض البروتين بالجسم

البروتين
البروتين
ريهام قدري

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي، فهو ليس عنصرًا غذائيًا يمكنك تجاهله أو تركه يتذبذب بناءً على ما هو متوفر في ثلاجتك. 

يعد البروتين مهمًا لبناء العضلات ، وتقوية جهاز المناعة، وصحة العظام، والصحة العامة.

وبينما يمكنك بسهولة اكتشاف نقص البروتين عند البدء بتتبع وجباتك، فإن جسمك يُخبرك أيضًا عندما لا تُلبي احتياجاتك الضرورية من البروتين.

ما هي علامات انخفاض تناول البروتين؟


عندما لا تحصل على ما يكفي من البروتين، يؤثر ذلك سلبًا على صحتك العامة، فالبروتين مفيد لصحة جسمك، من البشرة والشعر إلى صحة العظام.

 قد لا تلاحظ ذلك فورًا، لكن جسمك يُرسل إشارات خفية عند عدم حصولك على ما يكفي من البروتين.

ونقدم لكم العلامات لنقص البروتين 


التعب أو ضباب الدماغ
هشاشة الشعر والأظافر
زيادة القلق
الجوع بعد الوجبات
صعوبة فقدان الوزن
صعوبة بناء العضلات أثناء تدريب الأثقال
ترقق الجلد
الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان
عرضة للكسور الإجهادية
احتباس السوائل
ما هي كمية البروتين التي يجب أن تتناولها يوميًا من حيث الوجبات؟


أوصت جيس بتناول ١٠٠ جرام على الأقل من البروتين يوميًا، ووزّعت كمية البروتين على جميع وجبات اليوم.

تناول البروتين نقص البروتين البروتين

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