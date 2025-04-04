تحديث Android 16 تشمل 22 هاتف شاومي .. إليك القائمة الكاملة

أعلنت شركة شاومي عن قائمة تضم 22 هاتفًا ذكيًا سيتلقون تحديث نظام التشغيل أندرويد 16 المرتقب، مما يعزز تجربة المستخدمين بميزات وتحسينات جديدة.

سيأتي هذا التحديث مدمجًا مع واجهة شاومي المخصصة HyperOS 3.0، والتي ستقدم تحسينات في الأداء والتصميم.

قائمة الهواتف المؤهلة لتلقي التحديث

سلسلة Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro​

Xiaomi 15 Ultra​

Xiaomi 14​

Xiaomi 14 Pro​

Xiaomi 14 Ultra​

Xiaomi 13​

Xiaomi 13 Pro​

Xiaomi 13 Lite​

Xiaomi 12​

Xiaomi 12 Pro​

Xiaomi 12T​

Xiaomi 12T Pro​

Xiaomi Mix Fold 4

سلسلة Redmi

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro​

+Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 13​

Redmi Note 13 Pro​

+Redmi Note 13 Pro​

Redmi K70​

Redmi K70 Pro​

سلسلة POCO

POCO F6​

POCO F6 Pro​

POCO X7​

POCO X7 Pro​

من المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في يوليو 2025، حيث ستتلقى الأجهزة المؤهلة إشعارات بالتحديث بمجرد توفره.

تأتي واجهة HyperOS 3.0 مع تحسينات في الأداء، تصميم محدث، وميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم.

تنصح شاومي المستخدمين بالتحقق من توفر التحديث عبر إعدادات أجهزتهم لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات الأمنية.​

مميزات تحديث Android 16 لهواتف شاومي

يأتي Android 16 بواجهة HyperOS المحسنة، والتي تقدم مجموعة من التحسينات والميزات، أبرزها، تحسين أداء النظام، و1لك عبر تشغيل أسرع واستهلاك أقل للطاقة.

بالاضافة إلى ميزة ذكاء اصطناعي متقدم، وذلك من خلال تحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاستخدام وتخصيص الأداء.

كما يتميز التحديث الجديد بأمان أقوى، عبر حماية أفضل للبيانات وتعزيز الأمان في التطبيقات.

وبالاضافة إلى ذلك يمنح التحديث الجديد تحسينات في استهلاك البطارية، مما يجعل عمر بطارية أطول بفضل الإدارة الذكية للطاقة.