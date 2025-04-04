تحديث Android 16 تشمل 22 هاتف شاومي .. إليك القائمة الكاملة

أعلنت شركة شاومي عن قائمة تضم 22 هاتفًا ذكيًا سيتلقون تحديث نظام التشغيل أندرويد 16 المرتقب، مما يعزز تجربة المستخدمين بميزات وتحسينات جديدة.
سيأتي هذا التحديث مدمجًا مع واجهة شاومي المخصصة HyperOS 3.0، والتي ستقدم تحسينات في الأداء والتصميم.
قائمة الهواتف المؤهلة لتلقي التحديث
سلسلة Xiaomi
Xiaomi 15
Xiaomi 15 Pro
Xiaomi 15 Ultra
Xiaomi 14
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 13
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Lite
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12T
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi Mix Fold 4
سلسلة Redmi
Redmi Note 14
Redmi Note 14 Pro
+Redmi Note 14 Pro
Redmi Note 13
Redmi Note 13 Pro
+Redmi Note 13 Pro
Redmi K70
Redmi K70 Pro
سلسلة POCO
POCO F6
POCO F6 Pro
POCO X7
POCO X7 Pro
من المتوقع أن يبدأ طرح التحديث في يوليو 2025، حيث ستتلقى الأجهزة المؤهلة إشعارات بالتحديث بمجرد توفره.
تأتي واجهة HyperOS 3.0 مع تحسينات في الأداء، تصميم محدث، وميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم.
تنصح شاومي المستخدمين بالتحقق من توفر التحديث عبر إعدادات أجهزتهم لضمان الحصول على أحدث الميزات والتحسينات الأمنية.
مميزات تحديث Android 16 لهواتف شاومي
يأتي Android 16 بواجهة HyperOS المحسنة، والتي تقدم مجموعة من التحسينات والميزات، أبرزها، تحسين أداء النظام، و1لك عبر تشغيل أسرع واستهلاك أقل للطاقة.
بالاضافة إلى ميزة ذكاء اصطناعي متقدم، وذلك من خلال تحسينات في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الاستخدام وتخصيص الأداء.
كما يتميز التحديث الجديد بأمان أقوى، عبر حماية أفضل للبيانات وتعزيز الأمان في التطبيقات.
وبالاضافة إلى ذلك يمنح التحديث الجديد تحسينات في استهلاك البطارية، مما يجعل عمر بطارية أطول بفضل الإدارة الذكية للطاقة.