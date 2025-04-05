طرح فيلم الفستان الأبيض على شاهد في هذا الموعد

تستعد منصة شاهد vip ، لطرح فيلم الفستان الابيض ، من بطولة الفنانة ياسمين رئيس ، يوم 10 ابريل الجاري .

يدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر" والفيلم بطولة ياسمين رئيس وأسماء جلال وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وغيرهم، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

وفي سياق آخر، كان آخر اعمال ياسمين رئيس هو فيلم الهنا اللي أنا فيه، والتي تجسد فيه شخصية إيمان، والعمل من بطولة ياسمين رئيس، كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد الكردي، أحمد بدوي، جابي خوري.