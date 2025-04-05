شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية، تعتبر شوربة البصل الفرنسية من أشهر الأطباق التى يفضلها الكثير وبالأخص قديما فهي كانت تعتبر من أكثر أنواع الشوربة التي إعتادت ربات البيوت تقدمها لأسرتهن سابقا، فهي شوربة تتميز بمذاقها الرائع والدافئ، وهي خيار مثالي لعشاء شتوي لذيذ ومفيد.

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

تتميز الشوربة باستخدام كمية كبيرة من البصل كما تضفي علي الشوربة، نكهة غنية ومميزة، إليكِ طريقة تحضير هذا الحساء الذي لا بد أن يكون جزءًا من قائمة أطباقك المفضلة للشيف سلمي الحافظ.

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

تحمير البصل

في قدر على نار هادئة، ضعي كوب واحد من مرقة الدجاج، ثم أضيفي البصل المفروم مع الملح والفلفل الأسود والكمون، واستخدمي زيت الزيتون. استمري في طهي البصل حتى يتحمر بشكل جيد وتبدأ رائحته بالانتشار.

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

إضافة الدقيق والمكونات الأخرى

بعد أن يتحمر البصل، أضيفي ملعقة من الدقيق وحركي المكونات باستمرار لكي لا يتكتل الدقيق. ثم أضيفي كوب المرق المتبقي وورق الغار، وقلبي المكونات حتى يتكاثف المزيج قليلاً.

طهي الشوربة

اتركي المزيج على نار عالية حتى يبدأ بالغليان، قومي بتخفيف الحرارة واتركيه على نار هادئة لمدة 25 دقيقة تقريبًا، حتى تنضج المكونات وتتمازج النكهات معًا بشكل مثالي.

شوربة البصل

التقديم والتزيين

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، ثم زينيها بالجبن المبشور والخبز المحمص المقرمش للحصول على طعم لا يُقاوم.

تعتبر شوربة البصل الفرنسية خيار مميز كوجبة مريحة ودافئة ومغذية كما انها وجبة مثالية لكل من يحب المأكولات الفرنسية التقليدية.

تُعد وصفة شوربة البصل الفرنسية سهلة التحضير ومليئة بالنكهات اللذيذة التي تستحق التجربة، لكي تقدميها لأسرتك وضيوفك وبحسب الرغبة يمكن إضافة بعض النكهات المفضل كما يمكن تقليل كمية البصل حسب الرغبة وأنها تصبح ذات مذاق أفضل بوضع القليل من البصل.