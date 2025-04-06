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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأعلي سعر دولار اليوم 6-2-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية، مسجلا بذلك نحو  50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وذلك أول تداولات اليوم الأحد الموافق 6-4-2025.

منذ آخر يوم عمل داخل البنوك في مصر والمحدد الخميس الماضي؛ زاد سعر الدولار مقابل الجنيه مقدار قرشين اثنين على مستوي البنوك المصرية الخاصة والحكومية.

هذا  ويستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في داخل السوق الرسمية بدون أي تغيير وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر البنك المركزي

وفقا لمتوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي والذي أظهر 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل سعر أقل سعر دولار أمام الجنيه،  50.42 جنيه للشراء و 50.52 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري

وصل ثاني اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، التعمير والاسكان، المصري الخليجي".

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع في بنوك " نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، سايب، قناة السويس، الأهلي الكويتي".

متوسط السعر 

وجاء سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك المصرية، مسجلا  50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع في معظم البنوك منها “ مصر، الأهلي، القاهرة، المصرف العربي الدولي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، الاسكندرية، البركة، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، HSBC”.

طرح شهادات ادخارية

يوجه البنك المركزي المصري؛ الجهاز المصرفي بصورة مستمرة على تحفيز العملاء الأفراد والمؤسسات بمختلف الشرائح للتعامل مع البنوك وتعظيم سبل استفادة وتنمية مدخراتهم وثرواتهم  وكذا الحصول على التمويل الملائم لتلبية كافة احتياجاتهم.

تستهدف البنوك المصرية من تلك الاجراءات حسن ادارة الأموال وتوجيهها في القنوات الشرعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمواطنين أيضا.

من بين تلك الاجراءات، دعم البنك المركزي المصري البنوك لابتكار منتجات مصرفية تساعد في زيادة اقبال المواطنين لمواجهة ارتفاع الموجات التضخمية والأسعار ومن ثم امكانية استثمار كافة المدخرات و الثروات المخزنة لديهم بأقل تكلفة واعلي عائد.

تسمح تلك الجهود من خلال اطلاق منتجات الادخار من بينها طرح شهادات ادخارية لتعظيم العوائد والمدخرات المملوكة للعملاء..

وينشر موقع صدي البلد الأخباري أعلى شهادات ادخار يمكن للعملاء الأفراد شراءها بعوائد مرتفعة وشروط ميسرة..

البنك الأهلي المصري

يطرح البنك الأهلي المصري عددا من الشهادات الباتينية الثلاثية وهي :

الشهادة الثلاثية البلاتينية الثلاثية:

يتم شراء تلك الشهادة بقيمة ألف جنيه بحد أدني و بعائد شهري 23.5% أو سنوي بنسبة 27% لمدة سنة واحدة وتعطي لصاحبها الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة 3 سنوات:

يتم شراءها بـ1000 جنيه بعائد شهري 26% في العام الأول ثم ينخفض إلى 22% في السنة الثانية، و18% في السنة الثالثة.

ويصل العائد السنوي لتلك الشهادة 30% في السنة الأولى، و25% في الثانية، و20% في العام الأخير.

تعطي لصاحبها ميزة الاقتراض بضمانها والتأمين علي الحياة طوال فترة الشراء.

بنك مصر 

يقوم البنك بطرح نوعين من الشهادات أحدهما 

شهادة القمة: 

وهي شهادة بعائد سنوي ثابت لمدة 3 سنوات عائدها 21.5%،  يتم شراءها بحد أدني 1000 جنيه.

شهادة طلعت حرب: 

وهي شهادة بعائد شهري وسنوي ثابت لمدة عام واحد بعائد 23.5% شهريًا، أو 27% سنويًا ،بقيمة شراء مبدئية 1000 جنيه ويتم صرف عائدها بنهاية المدة.

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