قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفوز على لا لوا الكونغولي في بطولة أفريقيا لكرة الطائرة
سمير فرج: القوات المسلحة المصرية جاهزة ومستعدة لخوض أي حرب
مفتي الجمهورية: كفالة اليتيم من أسمى القيم الإنسانية وأقربها إلى الله
رئيسة البرلمان الإسباني: نريد أن يكون هناك حل سلمي للقضية الفلسطينية
الاليزيه: قمة مرتقبة تجمع ماكرون والزعيمان السيسي وعبدالله الثاني
كأس عاصمة مصر .. البنك الأهلي يفوز على زد ويحسم تأهله إلى ربع النهائي
أبو العينين: الشعب الفلسطيني لن يقبل التهجير ويجب تنفيذ خطة مصر لإعمار غزة
نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر لمدة 4 أيام
أحمد الزيات: رئاسة مصر لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط تعزز حضورها الإقليمي وتدعم اقتصادها
فتوح: ننتظر ترجمة رئاسة مصر للاتحاد من أجل المتوسط لفرص استثمارية
استبعاد مدرب ولاعبتين من المنتخب السوري بسبب العلم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية خرافية وكاميرا مجنونة.. شاومي تطلق رسميًا Redmi Note 14S

Redmi Note 14S
Redmi Note 14S
احمد الشريف

كشفت  شركة شاومي بشكل رسمي عن هاتفها Xiaomi Redmi Note 14S الجديد من ضمن الفئة الإقتصادية العُليا بمواصفات مميزة، والذي يتم تقديمه للمنافسة ضمن سلسلة Redmi Note 14 التي جرى الكشف عنها في لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي ووصلت مؤخرًا بعض الإصدارات منها للسوق المصري.

مواصفات الهاتف

يتميز الهاتف وزن 179 جرام وأبعاد 161.1x75x8 مم، حيث تأتي خماته الخارجية من البلاستيك بالكامل، كما يعتبر الهاتف مقاومة للماء والغبار بشهادة معتمدة IP64
فيما يدعم  الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة مع كارت ميموري.

شاشة Xiaomi Redmi Note 14S

يستم الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز
كما يحتوي الهاتف على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة.

معالج Xiaomi Redmi Note 14S

يتميز الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G99 Ultra ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57، كما يعمل الهاتف المنتظر  بنظام  HyperOS مبنية على Android 15، ويحتوي الهاتف ايضًا على مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2.

كاميرا هاتف Xiaomi Redmi Note 14S

يمتلك الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

أما كاميرا خلفية الرئيسية للهاتف تصل دقتها بنحو 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو

تتسم الكاميرات الخلفية للهاتف بفلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps.

سمعات وبطارية الهاتف

يتميز  الهاتف  Xiaomi Redmi Note 14S بسماعات الهاتف الخارجية Stereo، والهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي، كما يدعم الهاتف خاصيتي NFC و IR Blaster

ويتميز الهاتف ايضًا بخاصية بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock، فيما يدعم الهاتف مستشعر التقارب الحقيقي، وبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات عن طريق USB Type C

وبحسب التقارير الصادرة فأن الهاتف سيباع بألوان الأسود، البنفسجي والأزرق.

سعر الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S

فيما سيصل سعرهاتف Xiaomi Redmi Note 14S الجديد في الخارج بشكل رسمي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 260 دولار أمريكي، ومن  الجدير بالذكر ان الهاتف سيدخل عدد من الأسواق خلال الفتره المُقبلة.

شاومي Xiaomi Redmi Note 14S Redmi Note 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 5 أبريل في محطات الوقود

أرشيفية

بينها مصر .. السعودية تفرض ضوابط جديدة على التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة

زيزو

أزمة جديدة تهدد صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي ..تفاصيل مهمة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 في مصر.. مفاجأة بعد التراجع الجديد

التوقيت الصيفي

قدم ساعتك 60 دقيقة.. تطبيق التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

أطول إجازة رسمية تصل لـ 5 أيام

تمتد لـ 5 أيام | تعرف على أطول إجازة رسمية في 2025 بعد عيد الفطر

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة ويغيب عن جلسة التجديد لـ الزمالك

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض

إنقاذ عائلة سعودية فُقدت في صحراء حلبان بالرياض بعد 24 ساعة من اختفائها | شاهد

ترشيحاتنا

إنتر ميلان

إنتر ميلان يتعادل 2-2 مع بارما المتواضع في الدوري الإيطالي

برشلونة

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حسام حسن

حسام حسن يقرر إلغاء معسكر يونيو لمنتخب مصر .. اعرف السبب

بالصور

أسرار لا يخبرك بها الطبيب عن فوائد تناول الكيوي يوميًا

فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا
فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا
فوائد لا تحصى لتناول الكيوي يوميا

مفيش كرسي فاضي.. قاعة عزاء زوجة نضال الشافعي كاملة العدد | صور

من عزاء زوجة نضال الشافعي
من عزاء زوجة نضال الشافعي
من عزاء زوجة نضال الشافعي

ظهور نادر.. مي نور الشريف في عزاء زوجة نضال الشافعي| صور

مى نور الشريف
مى نور الشريف
مى نور الشريف

بملامح الحزن والصدمة .. ابنة نضال الشافعي تتلقى عزاء السيدات في وفاة والدتها

ابنة نضال الشافعي
ابنة نضال الشافعي
ابنة نضال الشافعي

فيديو

لوسي

لوسي توجه رسالة للمخرج محمد سامي وتفجر مفاجأة بشأن إش إش.. فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان نجم سوي نفسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: وماذا نحن فاعلون ؟!

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

المزيد