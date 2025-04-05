بطارية خرافية وكاميرا مجنونة.. شاومي تطلق رسميًا Redmi Note 14S

كشفت شركة شاومي بشكل رسمي عن هاتفها Xiaomi Redmi Note 14S الجديد من ضمن الفئة الإقتصادية العُليا بمواصفات مميزة، والذي يتم تقديمه للمنافسة ضمن سلسلة Redmi Note 14 التي جرى الكشف عنها في لأول مرة في شهر سبتمبر الماضي ووصلت مؤخرًا بعض الإصدارات منها للسوق المصري.

مواصفات الهاتف

يتميز الهاتف وزن 179 جرام وأبعاد 161.1x75x8 مم، حيث تأتي خماته الخارجية من البلاستيك بالكامل، كما يعتبر الهاتف مقاومة للماء والغبار بشهادة معتمدة IP64

فيما يدعم الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة مع كارت ميموري.

شاشة Xiaomi Redmi Note 14S

يستم الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز

كما يحتوي الهاتف على طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة.

معالج Xiaomi Redmi Note 14S

يتميز الهاتف بمعالج ميدياتك Helio G99 Ultra ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A76 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57، كما يعمل الهاتف المنتظر بنظام HyperOS مبنية على Android 15، ويحتوي الهاتف ايضًا على مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2.

كاميرا هاتف Xiaomi Redmi Note 14S

يمتلك الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

أما كاميرا خلفية الرئيسية للهاتف تصل دقتها بنحو 200 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.7 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide، والأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي ماكرو

تتسم الكاميرات الخلفية للهاتف بفلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps.

سمعات وبطارية الهاتف

يتميز الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S بسماعات الهاتف الخارجية Stereo، والهاتف يدعم منفذ 3.5 مللي، كما يدعم الهاتف خاصيتي NFC و IR Blaster

ويتميز الهاتف ايضًا بخاصية بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة مع دعم Faceunlock، فيما يدعم الهاتف مستشعر التقارب الحقيقي، وبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات عن طريق USB Type C

وبحسب التقارير الصادرة فأن الهاتف سيباع بألوان الأسود، البنفسجي والأزرق.

سعر الهاتف Xiaomi Redmi Note 14S

فيما سيصل سعرهاتف Xiaomi Redmi Note 14S الجديد في الخارج بشكل رسمي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 260 دولار أمريكي، ومن الجدير بالذكر ان الهاتف سيدخل عدد من الأسواق خلال الفتره المُقبلة.