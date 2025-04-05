فى اجواء مبهجة .. جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم

احتفل الفنان جورج وسوف بزفاف نجله حاتم اليوم فى أجواء مبهجة وسط حضور الأهل والأقارب.

ونشر الإعلامي نيشان عددا من صور حفل الزفاف عبر حسابه الرسمي بموقع X، وكتب معلقا: "ألف مبروك زفاف حاتم جورج وسوف

وليا برخيا".

واحيا الفنان جورج وسوف مؤخرا حفلا غنائيا ضمن موسم رأس السنة فى ابو ظبي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أحدث أغاني جورج وسوف

وفي شهر يوليو 2024، طرح جورج وسوف، أغنيته التي تحمل اسم رقصة أسباني، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي باسم رزق، والكليب إخراج جاد شويري.

وفي شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف، أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

تخطت أغنية نص عمري للمطرب جورج وسوف 2 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية أعدها جورج وسوف خصيصا لنجله الراحل وديع، ونشرها عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب جورج وسوف: “إلى حبيبي وديع نص عمري أغنية لروحك بذكرى الأربعين، سرقت الحب من عيده”.