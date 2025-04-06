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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. عصام عمر يتفوق وصدمة علي ربيع

عصام عمر
عصام عمر
أحمد إبراهيم

تتنافس 4 أفلام في موسم عيد الفطر الحالي، إذ يعرض كل من “سيكو سيكو” و"فار بسبع ترواح" و"نجوم الساحل" و"الصفا الثانوية بنات".

ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم الإيرادات: 

فيلم سيكو سيكو 

حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي أمس السبت، إيرادات بلغت 7.123.054 جنيه، ليتصدر بها إيرادات موسم عيد الفطر.

واحتفل صناع فيلم سيكو سيكو بعرضه الخاص، داخل أحد دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، بحضور صناعه وعدد من الضيوف من أصدقائهم، وينافس فى موسم عيد الفطر المبارك.

وحضر طه دسوقي مرتديا الشال الفلسطيني، فيما حضر خالد الصاوي وأحمد داش ومحمود عزب وعدد من النجوم الشباب.

فيلم الصفا الثانوية بنات 

بينما حقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات بلغت قيمتها 630.159 جنيه.

"الصفا ثانوية بنات" من بطوله علي ربيع و أوس أوس ومحمد ثروت و هاله فاخر وئام مجدي وساره الشامي و لينا صوفيا و إسراء رخا وتوانا الجوهري و تأليف وليد ابو المجد وأمين جمال ومن إنتاج احمد السبكي و كريم السبكي وإخراج عمرو صلاح كما يظهر به العديد من نجوم الفن كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم ومن المقرر عرضه للجمهور ضمن موسم عيد الفطر المبارك لعام ٢٠٢٥.

فيلم نجوم الساحل 

كما حقق فيلم نجوم الساحل إيرادات بلغت قيمتها 523.663 جنيه. 

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد .

فيلم فار بسبع ترواح

وأخيرا فيلم “فار بسبع ترواح” حاز على المركز الأخير حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 104.579 جنيه. 

فيلم فار بـ 7 ترواح سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، والإخراج لـ شادي علي، وتدور الأحداث في إطار كوميدي معتمدة على البطولة الجماعية. 

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