أوكا: أحلى عيد ميلاد من عيلتي الصغيرة

احتفل الفنان محمد صلاح أوكا بعيد ميلاده، حيث فاجأته زوجته مي كساب بحفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه أوكا رسالة لعائلته في منشور عبر انستجرام وقال: "احلي عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيرة".

الفنانة مي كساب تنعي هند زوجة الفنان نضال الشافعي

وكانت قد نعت الفنانة مي كساب، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت مي كساب عبر حسابها علي فيس بوك" خالص التعازي لأخويا وصديقي نضال الشافعي في وفاه زوجته المحترمه هند محمد علي .. كانت إنسانه محترمه وطيبة ومكافحة وزوجه أصيله ووش خير .. الله يرحمها ويصبر قلبك علي فراقها ويقدرك ع الشيله نسألكم الفاتحه والدعاء".