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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عاتبتها والدتها فقفزت من السادس.. ماذا حدث لـ فتاة بولاق الدكرور؟

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ندى سويفى

تخلصت فتاة من حياتها في الجيزة وتحديدا بمنطقة بولاق الدكرور، بعد وصلة عتاب من والدتها بسبب إهمالها في دروسها، حيث قامت بالقفز من نافذة منزلهم في الطابق السادس بسبب حالة نفسية مرت بها.

القصة الكاملة لـ مصرع فتاة بولاق الدكرور

فتاة بولاق الدكرور التي قفزت من الطابق السادس عاتبتها والدتها على إهمالها في دروسها وهو ما نتج عنه دخولها في حالة نفسية سيئة حيث ذهبت الفتاة إلى غرفتها وقامت بإغلاق الباب وقفزت من النافذة.

تباشر النيابة العامة في الجيزة تحقيقات موسعة في حادث سقوط فتاة بالغة من العمر 16 عاما من الطابق السادس من منزلها في منطقة بولاق الدكرور.

حيث صرحت النيابة في الجيزة بدفن جثمان الفتاة المتوفاة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفاد باستقبال فتاة جثة هامدة بإدعاء سقوط من علو.

على الفور إنتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث وجرى فحص الحادث حيث تبين أن الفتاة بالغة من العمر 15 عاما وأنها كانت تعاني من أزمة نفسية وقامت بالقفز من الطابق السادس من منزلها.

وتبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن الفتاة عاتبتها والدتها بسبب إهمال دروسها فدخلت في حالة نفسية سيئة.

وأشارت تحريات أجهزة أمن الجيزة إلى أن الفتاة قامت بالدخول إلى غرفتها وغافلت أسرتها وقامت بالقفز من نافذة الطابق السادس محل سكنهم وسقطت في الشارع مصابة بكسور ونزيف بمناطق متفرقة من جسدها نتج عنها وفاتها قبل وصولها للمستشفى.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

بولاق الدكرور الجيزة مديرية أمن الجيزة اخبار الحوادث فتاة بولاق

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