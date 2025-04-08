مفكر سياسي: الرئيس السيسي أثبت قيمة الدور المحوري لمصر في المنطقة

أكد الدكتور أحمد يوسف، المفكر السياسى، والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان في حاجة إلى زيارة لمصر، خاصة أن الوضع الداخلي الفرنسي فيه بعض التشويش، وكان في حاجة للحصول على بعد دولي، بأن فرنسا عادت كقوة عظمى تقود أوروبا.

وقال أحمد يوسف، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مصر حققت من هذه الزيارة أهداف عديدة بحجر واحد، في توقيت حساس وصعب، وفرنسا أيضا حققت أهداف كبيرة.

وتابع المفكر السياسى، والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت أن الدور المحوري لمصر في المنطقة لا يجب التشكيك فيه، والفترة المقبلة سيكون هناك قرارات مهمة تتخذها مصر بشأن القضية الفلسطينية.