قبل مباراة الإياب مع ستيلينبوش.. تعرف على مشوار الزمالك في كأس الكونفيدرالية

بدأ الزمالك مشواره في البطولة من الدور التمهيدي، حيث تجاوز عقبة الشرطة الكيني بالفوز ذهابًا بهدف دون رد، وإيابًا بهدفين مقابل هدف.



وفي دور المجموعات، كانت نتائجه كالتالي:

حقق الفوز على بلاك بولز بنتيجة 2-0 في الجولة الأولي، وتعادل مع إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-2 في جولته الثانية، ثم أنتصر على المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في اللقاء الثالث.

وتعادل سلبيا مع المصري في المباراة الرابعة، ثم كسب بلاك بولز بنتيجة 3-1 في الجولة الخامسة، ثم فاز على إنيمبا بنتيجة 3-1 في لقاءه الأخير من المجموعة.

وفي ذهاب ربع النهائي، فرض التعادل السلبي كلمته أمام ستيلينبوش.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره ستيلينبوش الجنوب الإفريقي يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل في الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في مباراة إياب دور الـ 8 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب الإفريقي

وتنقل مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي عبر قناة “beIN Sports 6” المقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي، التي أقيمت بينهما أمس الاربعاء، ضمن مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الكاف يعلن طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وستيلينبوش

أعلن "كاف" عن تعيين الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مواجهة الزمالك وستيلينبوش، ويعاونه البوركينابي سيدو تياما، والجيبوتي ليبان عبد الرازق أحمد، بينما سيكون الإثيوبي تيودروس ميتيكو حكمًا رابعًا.

وسيتولى الغاني دانيال لاريا مسؤولية تقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ستيفن إليزار أونيانجو.

كما تم تعيين الأوغندي يوسف أويي مراقبًا عامًا للمباراة، والإيفواري سونجيفولو يو لمراقبة الحكام، فيما سيتولى الجزائري محمد بلال جندوز مهام المنسق العام للقاء.