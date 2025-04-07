تسكين 411 أسرة.. محافظ شمال سيناء: الانتهاء من المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لمدينة رفح الجديدة، مشيرا إلى أنه تم العمل على تشكين 411 أسرة، ونعمل دائما في خدمة المواطنين.

وقال خالد مجاور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن غرفة الأزمة تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الأوضاع في غزة، والعمل على إرسال المساعدات لأهالينا في القطاع.

حديث جاد من القيادة الفرنسية

وتابع محافظ شمال سيناء، أن جار العمل والإستعداد لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمحافظة، مؤكدا أنه من المتوقع أن يكون هناك حديث جاد من القيادة الفرنسية على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.