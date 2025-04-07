طلب عاجل من الكاف للزمالك بعد تدريب اليوم

كشف الإعلامي أمير هشام، عن طلب عاجل من الاتحاد الافريقي لكرة القدم من نادي الزمالك.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: “كاف طلب من الزمالك تفسير حضور جماهيره لتدريب الفريق قبل مواجهة ستيلينبوش، وأكد أن الأمور مرت بسلام، ومنح النادي أسبوعًا للرد”.

موعد مباراة الزمالك وسيليتنبوش

ويستعد الزمالك لمواجهة سيليتنبوش الجنوب أفريقي يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في كيب تاون يوم الأربعاء الماضي كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.