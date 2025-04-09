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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسبب السكتات والجلطات القلبية.. جمال شعبان يحذر المواطنين من أمر يومي

جمال شعبان
جمال شعبان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الزعل من الأشياء الخطيرة التي قد تسرع وفاة الأشخاص، موضحًا :" الزعل ينقص العمر، و يكسر القلب، ويسبب السكتات والجلطات، وقد يسبب السرطان".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن زوجة الفنان نضال الشافعي، ماتت بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، وذلك بسبب الزعل، مؤكدا أن زوجة الفنان كانت تعاني أيضًا من فشل كلوي.

ولفت إلى أن هناك هرمونات للفرح والسعادة، وهناك هرمونات للزعل، ولذلك ننصح المواطنين بالابتعاد عن حالات الزعل، حتى لا ينكسر القلب ويكون هناك مشكلات صحية، قد تصل للوفاة.

تحدث دكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن مرض الراحلة إيناس النجار قائلا :إن انفجار المرارة يعتبر من الطوارئ الطبية  التي قد تكون قاتلة
تحدث نتيجة تمزق أو ثقب في جدار المرارة وغالبًا يكون هذا الثقب في القاع، ومن المهم تشخيص وعلاج  هذا التمزق فورًا وعدم إهماله،

إذ أن إهمال وعدم علاج انفجار المرارة يتسبب بإلحاق الأذى في الجسم وينتج عنه عدد من المضاعفات الخطيرة التي قد تنتهي بالوفاة.

جمال شعبان الزعل معهد القلب نضال الشافعي زوجة الفنان نضال الشافعي

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