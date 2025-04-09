تفاصيل تجديد حبس سائق سيارة متهم بدهــ.ـس سيدة وابنتها في المرج

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس سائق سيارة 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بصدم سيدة وابنتها أثناء عبورهما الطريق الدائري بمنطقة المرج، مما أسفر عن إصابتهما.

تفاصيل الواقعة



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بمصادمة وإصابة سيدة وابنتها أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين اصطدام سيارة بسيدة ونجلتها أثناء عبورهما الطريق الدائري ما أسفر عن (إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وتم نقلها إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.