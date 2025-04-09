نشرة المرأة والمنوعات: طعام يزيد جمال البشرة ويحسّن الهضم.. ونظام الكيتو يساهم في علاج بعض الأمراض المزمنة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: نوع طعام غير متوقع يزيد جمال البشرة ويُحسّن الهضم، خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر، نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

نوع طعام غير متوقع يزيد جمال البشرة ويُحسّن الهضم والمعدة .. اكتشفه

تحت إشراف الطبيب.. نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة

خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر.. نصائح فعّالة ومُجرّبة

بنت ضربت خطيبها بالقلم على السوشيال ميديا .. تفاصيل فيديو تصدر التريند

طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط