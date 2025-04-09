طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط

بعد انتهاء شهر رمضان وأيام العيد التي تكثر فيها الولائم الدسمة والحلويات، يبحث كثيرون عن وجبات خفيفة وسهلة التحضير تساعد على استعادة التوازن الغذائي، دون التخلي عن المذاق اللذيذ.

وتُعد المسقعة من الأطباق الاقتصادية والمفضلة لدى الكثير من الأسر المصرية، بفضل مكوناتها البسيطة وسهولة إعدادها، كما يمكن تقديمها كوجبة رئيسية مغذية بعد أيام العيد.

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

المكونات:

2 حبة باذنجان كبير (مقطعة شرائح رفيعة)

1 بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفرومة

1 فلفل أخضر و1 فلفل ألوان (مقطع شرائح)

3 حبات طماطم مفرومة

نصف كوب حمص مسلوق (لإضافة بروتين نباتي)

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 ملعقة بقدونس وشبت مفرومين

ملعقة كبيرة زيت فقط

ربع كوب جبن مبشور (اختياري)

نصف كوب مرقة خضار أو دجاج

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة



طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة:

ـ يُرش القليل من الملح على شرائح الباذنجان وتُترك 10 دقائق لتتخلص من الماء الزائد، ثم تُغسل وتُجفف.



ـ يُدهن الباذنجان بقليل من الزيت ويُشوى في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون.



ـ في مقلاة، يُشوّح البصل والثوم حتى يذبلا، ثم يُضاف الفلفل والطماطم وتُطهى المكونات حتى تتكثف الصلصة.



ـ يُضاف الحمص والتوابل ويُترك الخليط يغلي 5 دقائق لتتداخل النكهات.



ـ تُرص طبقات الباذنجان والصلصة في صينية فرن، ويمكن إضافة الجبن على الوجه.



ـ تُخبز في فرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

ـ تُقدَّم المسقعة ساخنة أو باردة، ويمكن تناولها بجانب الخبز البلدي أو الأرز الأبيض، حسب الرغبة.