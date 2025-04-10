الكهرباء مسكت فيه.. القبض على المتهم بـ سرقة الكابلات بمدينة نصر

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على عاطل لقيامه بسرقة كبائن الكهرباء بمدينة نصر بعد إصابته بصعق كهربائي أثناء سرقة كابينة كهرباء.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات إصابة شاب أثناء سرقة كابلات كهربائية في مدينة نصر وتبين أنه يقوم بسرقة كبائن الكهرباء وأصيب بصعق كهربائي أثناء ذلك.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا من الأهالى بإصابة شخص بجوار كبينة كهرباء في مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة الى موقع البلاغ وتبين أنه اثناء قيام عاطل بسرقة محتويات الكبينة نتج عنه إصابته بحروق وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.