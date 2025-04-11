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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يوم الجمعة للمتوفي.. ردده الآن واجعل قبره روضة من رياض الجنة

دعاء يوم الجمعة للمتوفى
دعاء يوم الجمعة للمتوفى
شيماء جمال

دعاء يوم الجمعة للمتوفى.. الدعاء للميت من أفضل الهدايا التى يقدمها الأحياء له، لذلك سنذكر مجموعة من الأدعية للمتوفي يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة للمتوفى

اللهم إنّا نسألك في يوم الجمعة أن تغفر لحيّنا وميّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. 

اللهم من أحييته منّا فأحيه على الإسلام، ومن توفيّته منّا فتوفّه على الإيمان. 

اللهم إنّا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تُبدل موتانا وموتى المسلمين دورًا خيرًا من دورهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأنت تدخلهم الجنة وتعيذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار.

 اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، واجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

اللهم إن كان فقيدنا محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، ونسألك يا ربّي أن تدخله الجنّة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. 

اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترحم ميّتنا وأن تنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين. 

اللهم آنسه في وحدته، وفي وحشته وفي غربته، واملأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور. 

اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، واجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النار. 

أجمل دعاء اللهم إنّا نتوسّل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحم ميّتنا، وألّا تُعذّبه، وأن تُثبّته عند السؤال.

اللهم إنّا لنا أخًا هو الآن في ذمّتك وحبل جوارك، فقهِ اللهم فتنة القبر وعذاب النار، واغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرحيم.

دعاء لِلْمَيِّتِ يوم الجمعة أبي
اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

- أتوسل إليك يا الله أن ترحمه وترضى عنه وتسلمه من النار يا رب العالمين.

- اللهم اجعل عمله الصالح في الدنيا شفيعًا له يوم أن يلقاك.

- يا رحمن يا رحيم، أتوسل إليك أن تيمن كتابه وأن تيسر حسابه، وألا تجعل له ذنبًا إلا غفرته، وأن تجعل مثواه الجنة يا الله.

- يا الله.. أنت تعلم أن ميّتنا شهد لك بالوحدانية وبأن محمد عبدك ورسولك، أسألك يا الله أن تغفر له وترحمه وتجمعه في جناتك مع عبادك الصالحين.

- أنت الغني عن عذاب عبادك يا الله، أتوسل إليك أن تتجاوز عن سيئاته وأن تغفر له جميع ذنوبه.

- أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

- اللهم أرزقه رضاك عليه في الدار الآخرة، وأرزقه شربة هنيئة من يد حبيبك محمد شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

دعاء للميت يوم الجمعة أمي
اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقِّها من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها داراً خيراً من دارها، وأهلاً خيراً من أهلها، وزوجاً خيراً من زوجها، وأدخلها الجنة، وأعذها من عذاب القبر وعذاب النار.

- اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة.

- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم قِها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نوراً من نورك عليها

دعاء للميت قصير

اللهمّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

 اللهمّ اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً.

 اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته.

 اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

 اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته. اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

 اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً. 

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة.

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