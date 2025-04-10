باسكال مشعلاني تكشف عن موقفها من الغناء في تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل

كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن موقفها من الغناء في إسرائيل والتطبيع معها أكدت انها تحب السلام ووقف إطلاق النار لكن لا تدعم التطبيع مع إسرائيل دولة الاحتلال

وتابعت باسكال مشعلاني خلال لقائها مع على ياسين مذيع برنامج الفصول الأربعة أنها عندما صرحت انها تحب السلام لم يكن قصدها التطبيع

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تكشف موقفها من التطبيع

واجابت باسكال مشعلاني علي سؤال الغناء في تل ابيب بـ إسرائيل قالت: انا اغني في القدس واحج وبعدين نشوف موضوع الغناء في تل ابيب وقتها سيكون لكل حديث حديث

وعن التطبيع مع إسرائيل قالت باسكال مشعلاني: انا بحب السلام لكن مش ضروري أحب إسرائيل علشان السلام والقلوب مش صافية لكن انا مع السلام وليس مع التطبيع وتابعت باسكال مشعلاني : هو انا علشان بحب السلام لازم أكون مع إسرائيل أنا مع السلام وليس التطبيع ارض بيروت شبعت دم إحنا شعب مسامح ومثقف

وأضافت باسكال مشعلاني عن وجود منافسة بينها وبين فنانات لبنان قالت : كنت اشعر بالمنافسة مع نجوي كرم دائما وكان هناك علاقة اسرية معها وكان التنافس بيننا شريف

وعن مقارنتها بـ إليسا .. قالت باسكال مشعلاني : ارفض مقارنتي باليسا هي صوتها جميل وبحبها وهي حنونة وطيبة وواضحة

وأكدت باسكال مشعلاني ان اليسا تم محاربتها بسبب نجاحها وعن دفاعها عن فضل شاكر قالت باسكال مشعلانى : انا مع اصدار عفو عن فضل شاكر ويجب سؤاله عن أسباب القبض عليه ويجب سماع أقواله وانا مع العفو ويتحاكم

وتابعت بعد القبض على فضل شاكر حسيت ان هناك شيء مفبرك لان فضل شاكر فنان حساس

ما هي ديانة الفنانة باسكال مشعلاني؟

يتسأل عدد كبير من الجمهور عن ديانة باسكال مشعلاني بعد تصدرها التريند والاجابة على هذا السؤال ان باسكال مشعلاني مسيحية كاثوليكية واسمها الحقيقي باسكال بشارة البشعلاني من مواليد جديدة مدينة الزلقا بلبنان

عدد أبناء باسكال مشعلاني

وحول عدد أبناء باسكال مشعلاني تبين ان لديها طفل واحد يدعي ايلي ولم تنجب بعده باسكال مشعلاني اى أبناء وجاءت تسمية ابنها ايلي على اسم شقيقها الراحل ايلي

من هو زوج باسكال مشعلاني

تزوجت الفنانة باسكال مشعلاني من الملحن ملحم أبو شديد في شهر سبتمبر 2010 في جزيزة بقبرص ملحم أبو شديد زوج باسكال مشعلاني هو موزع موسيقي لبناني لحن العديد من الاعمال لـ باسكال مشعلاني وتزوج بعدها وانجب ابنهما ايلي في عام 2011

كم مرة تزوجت باسكال مشعلاني؟

تزوجت باسكال مشعلاني مرة واحدة من الملحن ملحم أبو شديد في عام 2010 وسط حضور من المقربين منه وباسكال

وملم أبو شديد هو ملحن لبناني درس الموسيقي في الولايات المتحدة الامريكية ولحن ملحم أبو شديد العديد من الأغاني للفنانين العرب تزوج من باسكال مشعلاني زواجا مدنيا في عام 2010 في جزيزة قبرص ولحن ملحم أبو شديد العديد من الأغاني لـ باسكال مشعلاني منها ارض هون ع بيروت حبيبي وغيرها من الأغاني

صور باسكال مشعلاني القديمة

يبحث الجمهور عن صور باسكال مشعلاني القديمة وهل اجرت عمليات تجميل ام لا على مدار تلك السنين كشفت باسكال مشعلاني عن سر جمالها وعدم اجراء علميات تجميل في وجهها وجسدها وقالت انا بشرب مياه كتير وبأكل حلويات كتير وبمشي كتير ولا العب في وجهي وبعمل ماسكات طبيعية وربنا انعم على بالجمال وانا لست ضد عمليات التجميل ولكن ضد التشوية والعشوائية