قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة
كيلو البطاطس من 3.5 إلى 6.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة
سعر الدولار اليوم 11-4-2025
تثبيت المازوت.. البترول تعلن أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
عودة التوقيت الصيفي رسميًا.. قدم ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد
النفط يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي
الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل 100 دعوة للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة
سعر الذهب اليوم 11-4-2025
إحالة طالب الجامعة إلى مجلس التأديب في هذه الحالة طبقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ابن ضحية مدرسة السلام: صورت البلطجية وهم بيضربوا أبويا وعمي.. ولما شافوني جريوا ورايا وضربوني

شقيق الضحية ومحررة صدى البلد
شقيق الضحية ومحررة صدى البلد
رامى المهدي   -  
أيه أبو الفتوح

في تطور جديد لقضية الاعتداء على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بمنطقة السلام، كشف نجل ولي الأمر عن لحظات مرعبة عاشها أثناء محاولته توثيق الاعتداء بهاتفه المحمول، قبل أن يتعرض هو الآخر للضرب والمطاردة.

وقال الطالب: "أنا أخو جون، ولما شفت البلطجية بيضربوا بابا وعمي وأخويا، طلعت التليفون وبدأت أصور كل حاجة، كنت عايز أوثق اللي بيحصل علشان محدش يقول إحنا بنبالغ، لكن أول ما شافوني بصور، جريوا ورايا.

https://www.facebook.com/reel/678206217919020

وأضاف: "ضربوني وأنا بجري، لكن الحمد لله قدرت أهرب منهم، بس كنت مرعوب جدًا، أنا صغير، وعمري ما شفت حاجة زي كده في حياتي، وجوه مدرسة كمان".

في واقعة صادمة تهدد أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة، كشف ولي أمر طالب عن تفاصيل لحظات رعب عاشها داخل مدرسة ابنه، بعدما تم الاعتداء عليه وعلى أسرته من قبل مجموعة بلطجية، تم إدخالهم إلى حرم المدرسة بشكل مريب، عقب مطالبة الأب بمقابلة المدرس الذي اعتدى على ابنه بالضرب في السلام.

وقال والد الطالب: "بعد ما المدرس ضرب ابني ببوكس في بطنه ووقعه على الأرض، رحت المدرسة عشان أفهم إيه اللي حصل، وطلبت من المدير يشوف لي المدرس، لكنه رفض، وفجأة لقينا ناس دخلوا المدرسة وبدأوا يضربونا بشكل عنيف، وكانوا بيقولوا: متخلوش حد فيهم عايش.

وتابع: "الناس اللي جوه المدرسة كانوا بلطجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتهجموا علينا وإحنا موجودين جوه المؤسسة التعليمية اللي المفروض تحمينا وتحمي أولادنا".

وأعرب الأب عن خوفه الشديد على حياة ابنه بعد الواقعة، قائلًا: "أنا دلوقتي خايف على ابني، خايف يتخطف أو يحصل له حاجة، ومش عارف أبعته المدرسة تاني ولا لأ".

ووجه الأب نداءً عاجلًا إلى وزارة الداخلية، قائلاً: "إحنا بنناشد وزارة الداخلية بالتدخل الفوري والقبض على المتهمين إحنا عايزين حقنا بالقانون، وعايزين نطمن على أولادنا جوه المدارس".

في واقعة صادمة داخل مدرسة خاصة، كشف أحد الطلاب عن تعرضه للاعتداء الجسدي من قِبل مدرس داخل الفصل، وما تبع ذلك من تجاهل من الإدارة واعتداء آخر على والده داخل المدرسة.

وقال الطالب في روايته: "المدرس ضربني، فنزلت على طول على المدير، قلت له اللي حصل، رد عليا وقال لي: ارجع الفصل، وأنا هاطلع للمدرس، رجعت فعلاً، وفي الفسحة لقيت المستر أيمن بتاع الدراسات، كلمني وقال لي إن اللي حصل غلط، وأنا اعتذرت له والموضوع خلص".

لكن الحكاية ما انتهتش هنا، بيكمل الطالب ويقول: "في يوم الحادث، المدرس ضربني جامد، ضربني ببوكس في بطني وقعني على الأرض، وبعدها شدني من هدومي وعمل لي استدعاء ولي أمر."

ويتابع الطالب: "بابا جه المدرسة، وطلب من المدير يجيب المدرس اللي ضربني، لكن المدير رفض، وبعدها لقينا ناس جوه المدرسة بتتعدى علينا، ومحدش وقفهم".

ويروي والد الطالب تفاصيل الحادث، حيث قال أنه تلقى اتصالًا من زوجته تفيد باستدعاء المدرسة له بسبب ما وصفوه بـ"سوء تعامل" ابنه مع المعلمين، رغم أن نجله كان يعاني من إصابة في يده تمنعه من الحركة.

وخلال الحصة الدراسية، سأل الطالب المدرس عن كمية ما سيتم تدوينه من على السبورة، ليرد المدرس عليه بحدة قبل أن يعتدي عليه بالضرب، وعند محاولة الطالب الدفاع عن نفسه وطلبه من المدرس التوقف، قوبل ذلك بمزيد من العنف.

وأوضح والد الطالب أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها نجله للاعتداء، حيث سبق وتعرض للضرب على يد ثلاثة مدرسين آخرين، ما دفع الأسرة لتقديم شكاوى مسبقة وتعهد خلالها المدرسون بعدم تكرار الواقعة.

وفي يوم الحادث، توجه الأب إلى المدرسة برفقة زوجته وطفلته ذات التسعة أشهر، ليتفاجأ بوجود مجموعة من الأشخاص المسلحين داخل حرم المدرسة، وتهديدات مباشرة له ولأسرته، على مرأى ومسمع من إدارة المدرسة، التي اكتفت بوصف الطالب بأنه "قليل الأدب".

وقال الأب: "طلبت مقابلة المدرس المعتدي على ابني، لكنني فوجئت بتهديدات من أشخاص مجهولين مسلحين، ما دفعنا لتحرير محضر بالواقعة".


 

السلام جريمة السلام مدرسة خاصة مدرسة السلام اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسطوانة البوتاجاز.. أرشفية

رسميا .. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي الجديد

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث 21 أبريل؟

الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف بشأن المرتبات.. ماذا يحدث يوم 21 أبريل؟

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

أسعار البنزين الجديدة بعد زيادتها رسميا

ننشر أسعار البنزين والسولار الجديدة بعد زيادتها

الدكتور مصطفى مدبولي

مجانا للمواطنين.. الحكومة تتعاقد مع مراكز طبية عالمية لتنفيذ مستشفى حكومي لعلاج الأورام بمصر

الزمالك

بخلاف زيزو| لاعب جديد من الزمالك يستخرج تأشيرة أمريكا.. من هو؟

أسعار السلع بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار 10 سلع غذائية في الأسواق بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة 11-4-2025

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجديدة

سعر كيلو الأرز اليوم بعد زيادة أسعار البنزين الجمعة 11-4-2025

ترشيحاتنا

الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي

خطأ شائع يهدر ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نبه إليه الشعراوي

الصلاة على النبي

كثرة الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تحقق لك 10 أمور

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

بالصور

فيفي عبده تحتفل بمسلسل العتاولة 2 بزفة بلدي في الراديو| صور

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

تركيزك ضايع .. اعرف الأسباب وحيل غير متوقعة تزيد الذكاء والانتباه

ضعف التركيز
ضعف التركيز
ضعف التركيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد