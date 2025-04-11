ريكو كان هيموت.. عصام السقا يكشف عن تغيير نهاية مسلسل فهد البطل

كشف الفنان عصام السقا حقيقة تغيير نهاية مسلسل "فهد البطل"، الذي شارك في بطولته مع أحمد العوضي في رمضان الماضي.

وقال عصام السقا في تصريحات إذاعية، إن نهاية المسلسل كانت مقررة بوفاة شخصيته لكن تم التراجع عنها.

وأوضح عصام السقا: "في نهاية المسلسل كان ريكو هيموت، وكانت النهاية إنه بعد ما يروح البلد ويعمل حركاته الانتقامية يحضر المأذون، ويكتب كتاب ريكو وراوية، وإحنا خارجين بتيجي عربيات غلاب تقتل راوية وريكو، والمشهد كان بين الاثنين وهما مقتولين، والأغنية الرباعية كانت علينا إحنا الإثنين.

وأشار عصام السقا إلى أن الجمهور تفاعل مع قصة حبه مع كارولين عزمي في المسلسل، وكانوا يرغبون في إتمام زواجهما.

وأكد عصام السقا، أنه تناقش مع أحمد العوضي لعدم قتل شخصيته وتخفيف النهاية الحزينة، وعدم تكرار نهاية وفاتهما مثل فيلم الإسكندراني.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.





تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.