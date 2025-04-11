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اتحاد اليد: لدينا ثقة كبيرة في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد اليد: لدينا ثقة كبيرة في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للأندية

خالد فتحي
خالد فتحي
القسم الرياضي

وجه خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد الشكر للنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحرصه على تنظيم بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 41 وعلى إعلاء كرة اليد المصرية.

أبدى خالد فتحي ثقته في تنظيم النادي الأهلي لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس بشكل عالمي، مؤكدا حرص الاتحاد المصري على تقديم كل الدعم والمساندة لخروج البطولة في أفضل شكل لها.

وقال خالد فتحي، أوجه الشكر للدكتور حسن مصطفى الرئيس التاريخي للاتحاد الدولي لكرة اليد والذي تواجد كضيف شرف خلال مراسم القرعة، المساند دائما للرياضة المصرية ولكرة اليد بصفة خاصة. ووجه الشكر أيضا للدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد لحرصه الدائم على تطوير كرة اليد داخل القارة السمراء.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي فريق الأهلي خالد فتحي

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