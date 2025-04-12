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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أداة جديدة من مايكروسوفت لالتقاط الصور بالشاشة.. البعض يعتبرها كابوس خصوصية

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

بدأت شركة مايكروسوفت رسميًا بطرح ميزة Recall المدعومة بالذكاء الاصطناعي – وهي أداة تلتقط صورًا لشاشة المستخدم كل بضع ثوانٍ – لمجموعة محدودة من مستخدمي حواسيب +Copilot ضمن برنامج الاختبارات التجريبية Windows Insider.

كانت الخاصية، التي وصفت العام الماضي بـ"كابوس الخصوصية"، أجلت في عام 2024 بعد موجة انتقادات واسعة، لكنها تعود الآن بشكل "محسّن"، وفقًا لمايكروسوفت، التي تقول إن المستخدمين سيكون لديهم القدرة على تفعيل أو تعطيل الميزة في أي وقت.

ما الذي تفعله Recall؟

تهدف Recall إلى تسهيل البحث في النشاط الرقمي السابق للمستخدم، بما في ذلك المستندات، الصور، رسائل البريد الإلكتروني، وسجل التصفح.

 فعلى سبيل المثال، إذا شاهد أحدهم فستانًا أعجبه قبل أيام، يمكنه العودة إليه عبر صور الشاشة التي التقطها Recall.

تقول مايكروسوفت إن الصور الملتقطة يتم تخزينها محليًا فقط على الجهاز، ولا تتم مشاركتها مع مايكروسوفت أو أي طرف ثالث، مضيفة  أن الوصول إلى الصور يتطلب التحقق من هوية المستخدم.

لا تشارك خاصية Recall  اللقطات أو البيانات المرتبطة بها مع مايكروسوفت أو أي جهات خارجية"، بحسب بيان رسمي للشركة.

الجدل لا يزال قائمًا

ورغم تحديثات الخصوصية، لا تزال هناك مخاوف جدية من خبراء الأمن الرقمي. الباحث في الخصوصية الدكتور كريس شريشاك، والذي كان أول من وصف Recall بـ"كابوس الخصوصية"، قال إن خيار الاشتراك الاختياري يمثل "تحسّنًا"، لكنه لا يمنع الانتهاكات المحتملة لخصوصية الآخرين.

وأضاف:"الميزة ستلتقط معلومات لأشخاص آخرين لم يوافقوا على ذلك – مثل الرسائل الخاصة أو الصور – مما يشكل إشكالية قانونية وأخلاقية".

وأشار إلى مثال خاص بتطبيق Signal الذي يقدم رسائل "تختفي تلقائيًا"، في حين يمكن لـRecall حفظ تلك الرسائل إلى أجل غير مسمى.

الأخطر من ذلك، بحسب شريشاك، هو احتمال استغلال صور Recall من قِبل جهات خبيثة في حال تمكنت من الدخول إلى جهاز المستخدم.

مايكروسوفت

في محاولة لطمأنة المستخدمين، أكدت مايكروسوفت أن Recall لا يلتقط الصور في وضع التصفح الخاص ببعض المتصفحات،  ويسمح للمستخدمين بتحديد التطبيقات التي لا تُستخدم مع الميزة، كما يتيح حذف أي صورة تم التقاطها في أي وقت بالاضافة إلى ذلك يتطلب Recall المصادقة للوصول إلى البيانات المخزنة.

المراقبون الحكوميون يراقبون

قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO إنه يتابع الميزة عن كثب، وأكد أنه يتوقع من مايكروسوفت تحقيق الشفافية الكاملة مع المستخدمين، علاوة على استخدام البيانات فقط للأغراض المعلنة، بالاضافة إلى الالتزام الصارم بقوانين حماية البيانات.

وأضاف المكتب:"نحن لا نمنح موافقات مسبقة على المنتجات، لكننا سنتخذ الإجراءات المناسبة في حال تم الإخلال بحقوق المستخدمين".

ما هو مستقبل Recall في أوروبا؟

رغم بدء الطرح التجريبي عالميًا، أعلنت مايكروسوفت أن سكان الاتحاد الأوروبي لن يحصلوا على الميزة قبل أواخر عام 2025، وسط توقعات بخضوعها لمراجعات تنظيمية دقيقة قبل الإطلاق الرسمي.

مايكروسوفت CoPilot Windows Insider

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